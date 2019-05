Misdaadjournalisten krijgen Pim Fortuyn Prijs

De prijs, die is vernoemd naar de in 2002 doodgeschoten politicus Pim Fortuyn, wordt ieder jaar toegekend aan opiniemakers, bestuurders of politici die strijden voor het vrije woord, taboes durven doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat. De winnaars krijgen een wisselbokaal. Die wordt overhandigd in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Vorig jaar ging de prijs naar Paroolcolumnist Theodor Holman.

Andere kanshebbers dit jaar waren columnist/programmamaker Fidan Ekiz (onder andere Nieuwe Maan), Volkskrantcolumnist Martin Sommer, directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau en schrijver van het boek Veenbrand, en cineast en medeauteur van het kritische manifest Vrij Links Eddy Terstall. Een eervolle vermelding was er voor Shirin Musa, de drijvende kracht achter vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom.

Tijdens de uitreiking stond broer Simon Fortuyn nog even stil bij een incident in Nieuwspoort in maart 2002, waarbij drie linkse actievoerders Pim Fortuyn bekogelden met taart. Dat gebeurde bij de presentatie van diens boek De puinhopen van acht jaar Paars. „Achteraf een voorbode voor het verschrikkelijke wat nog zou volgen”, aldus Simon Fortuyn.

Bekijk ook: Misdaadjournalisten kanshebbers Fortuyn Prijs