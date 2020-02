Amsterdam - Dat de rechter die een oordeel moet vellen over Sarah W. het bed deelde met de Keniaanse moordverdachte en met haar samenspande, is een nieuw dieptepunt in het onderzoek naar de genadeloze executie van de Nederlandse zakenman Tob Cohen. Vrijdag werd bekend dat de invloedrijke magistraat Sankale Ole K. is gearresteerd.