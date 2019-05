Zucht. Goed mensen, we pakken het lijstje er maar weer bij. Het lijstje in opspraak geraakte en uit de partij en functie verwijderde, of zelf opgestapte, VVD’ers. Dat overzicht hield ik tot voor kort nog met de hand bij, het zit in mijn archief, maar dat hoeft niet meer. Het is dan ook bijna niet meer te doen.