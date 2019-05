May opent deur voor referendum over Brexitdeal

May probeert begin volgende maand voor de vierde keer haar overeenkomst met de EU over de Brexit door het parlement te krijgen en zei dinsdag in een speech dat er „belangrijke aanvullende aanpassingen” zijn gedaan. Maar ze kondigde ook aan dat de zogenoemde backstop over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet vervangen kan worden.

May zei ook dat Groot-Brittannië de EU niet zal verlaten als haar overeenkomst niet breed wordt gesteund in het parlement.

De premier drukte de parlementariërs op het hart dat zij met de stemming volgende maand een „laatste kans hebben” om het vertrek uit de EU te leveren zoals het Britse volk heeft besloten in het referendum bijna drie jaar geleden.

De aanpassingen gaan over de rechten van werknemers, het milieu, de backstop en de douane-unie. Een woordvoerder van May liet later weten dat geen van de aanpassingen nieuwe onderhandelingen met de EU noodzakelijk maken.

