Richard de Mos doet gooi naar burgemeesterschap Den Haag

Hoewel De Mos en oud-wethouder Rachid Guernaoui verdacht worden van schending van het ambtsgeheim, omkoping en ambtelijke corruptie doet hij toch een gooi naar het burgemeesterschap. Hij ziet in dat de kans dat hij wordt uitgekozen niet groot is, maar stuurde toch een sollicitatiebrief. „Volgens mij is iemand onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Ik geloof heilig in mijn eigen onschuld en heb altijd naar eer en weten gehandeld.”

De man voor de baan

De lokale politicus wijst erop dat zijn partij de grootste partij is geworden. „Heel veel mensen hebben vertrouwen in mij. Juist dat draagvlak brengt verantwoordelijkheid met zich mee en daarom doe ik dit. Om aan de stad te laten zien dat ik er voor de stad ben. Ik ga niet op mijn handen zitten en niets doen. Daarom solliciteer ik.” De Mos ziet zichzelf als de juiste man voor de baan. „Ik heb ruime politieke ervaring, heb draagvlak en ben een verbinder. Ik wil zorgen voor de juiste vibe in de stad.”

In debat met Bert Blase

Eerder solliciteerde waarnemend burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard ook al in het openbaar naar de functie van burgemeester van de hofstad. Hij maakte een YouTube-video waarin hij zijn sollicitatie toelicht. Aankomende vrijdag gaan Blase en De Mos om 19.30 uur samen in debat in het Haagse restaurant PEX aan de Evert Wijtemaweg 5.