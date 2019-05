Trump: snel antwoord op Mexicaanse illegalen

„De houding van Mexico is dat mensen uit andere landen, waaronder Mexico, het recht moeten hebben om naar de VS te stromen en dat Amerikaanse belastingbetalers verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de enorme kosten die aan deze illegale migratie verbonden zijn. Mexico heeft ongelijk en ik zal spoedig met een reactie komen”, aldus Trump in de tweet. Hij gaf verder geen bijzonderheden.

Trump heeft het Congres eerder deze maand nog omgerekend ruim 4 miljard euro gevraagd om de migrantenstroom bij de grens met Mexico in goede banen te leiden. Het geld wordt niet gebruikt voor de bouw van een muur, die Trump ook wil om migranten tegen te houden.

In februari riep Trump de noodtoestand uit om een muur te kunnen bouwen. Door afkondiging van de noodtoestand kon Trump buiten het Congres om geld weghalen bij onder meer Defensie en het budget voor rampenbestrijding.

