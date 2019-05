Ode aan een legende

Niki Lauda samen met toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone op het circuit van Zandvoort, waar Lauda in 1985 de vooralsnog laatste GP van Nederland won. Ⓒ ANP

De autosportwereld rouwt om het overlijden van Niki Lauda. Een van de beste en meest markante coureurs ooit stierf op 70-jarige leeftijd aan longklachten, die vallen terug te voeren op zijn enorme ongeluk op de Nürburgring in 1976. De anekdotes over de Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 en de tot nu toe nog altijd laatste winnaar van een Grand Prix op Zandvoort, zeggen alles over zijn nalatenschap.