De voor- en nadelen van de EU

Vergaderzaal van het Europees Parlement. Ⓒ ANP XTRA

De meeste kiezers in Nederland laten de verkiezingen voor het Europees Parlement doorgaans links liggen, dus waarom zou u er wél warm voor lopen? U leest het hieronder, net als de argumenten van de thuisblijvers. Nederland is niet dol op de Europese verkiezingen. Krap 37,3 procent van de kiezers kwam bij de vorige verkiezingen – in 2014 – naar de stembus. Die thuisblijvers hebben een punt.