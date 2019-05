’Schoolvoorbeeld van Duits-Nederlandse samenwerking’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij de bijeenkomst vandaag over Duits-Nederlandse samenwerking bij internationale missies Defensie samen met Minister van Defensie Ank Bijleveld en de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen. Ⓒ ANP

Potsdam - Bij hoge uitzondering lieten de Duitsers vandaag de zwaar beveiligde commandocentrale van het Einsatz-Führungs-Kommando in Potsdam zien. Want het Nederlandse koningspaar kwam op bezoek. „Zulk hoog bezoek krijgen we niet elke dag„, glunderde een Duitse kolonel.