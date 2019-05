Gewonden door treinbotsing Duitsland

De beschadigde passagierstrein Ⓒ Hollandse Hoogte

TÜBINGEN - Door een botsing tussen een passagierstrein en een vrachtwagen in het zuiden van Duitsland zijn zeker acht mensen gewond geraakt, van wie drie ernstig. Het ongeval in Tübingen ontstond doordat de vrachtwagen bij het manoeuvreren op een bouwterrein bij het spoor op een onbewaakte spoorovergang terecht was gekomen en door de trein werd geschept.