Gemeenschap rouwt om Tilburgers na fataal ongeluk Spanje: ’We zijn er kapot van’

Door Niels Kalkman

De auto en de vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing op de snelweg AP1 ter hoogte van Soraluze in de provincie Gipuzkoa. Ⓒ BOMBEROS GIPUZKOA

Amsterdam - In Tilburg is met ontzetting gereageerd op de dood van Bilal, Ilias en Adi. De drie stads- en geloofsgenoten kwamen donderdag om het leven bij een zwaar auto-ongeluk in Spanje. „We zijn er kapot van.”