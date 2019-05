Illegale migranten en vuurwapen op vakantieparken

Daarnaast werd op een van de locaties iemand aangetroffen die gesignaleerd stond bij de politie. Op een andere locatie werd een vuurwapen en vals geld aangetroffen. Ook werd in de buurt van de vakantieparken voor 35.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd.

Er werd onder andere gecontroleerd op vakantiepark Prinsenmeer in Asten, vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel en camping De Brugse Heide in Valkenswaard. In totaal ging het om acht locaties. De invallen vonden plaats in een strafrechtelijk onderzoek naar het niet en onjuist voeren van een administratie. De FIOD heeft beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Er werden overtredingen aangetroffen zoals permanente bewoning, brandonveiligheid, illegale bouwwerken en illegale huisvesting door arbeidsmigranten.

Bekijk ook: Duizenden bewoners vakantieparken illegaal

Bekijk ook: Criminaliteit op kleine vakantieparken aanpakken