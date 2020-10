Verhuizing Tweede Kamer: van Binnenhof naar Apenrots

Vooralsnog is het een stoffige bouwput in het gebouw dat onder ambtenaren bekendstaat als ’de Apenrots’. Het gebouw stamt uit 1983 en werd speciaal ontworpen door architect Dick Apon om het ministerie van Buitenlandse Zaken te huisvesten. ’De Apenrots’ verwijst niet alleen naar de naam van Apon, maar ook naar de getrapte opbouw van het gebouw en de hiërarchische structuren van het ministerie.

Van buiten mag het gebouw dan in niks lijken op het statige Binnenhof, bij een rondleiding voor de pers blijkt dat binnen wel anders te zijn. Zo is de plenaire zaal direct herkenbaar. Qua vorm een directe kopie van de vergaderzaal op het Binnenhof, alleen oogt het een stuk krapper. Kamerleden zitten net wat dichter op elkaar, en het plafond is aanmerkelijk lager.

Het huidige meubilair – de blauwe zetels van de Kamerleden en de houten tafels – kan een-op-een mee worden verhuisd.

De nieuwe Groen van Prinstererzaal is al zo goed als klaar voor gebruik. Het gebouw moet met zijn tijd mee en daarom zit er ’petvilt’ op de muren, zegt een ambtenaar van het ministerie. Dat is vilt gemaakt van gerecyclede pet-flessen en is bedoeld als akoestisch hulpmiddel.

Als alles goed gaat, verhuist de Kamer in de zomer van 2021. Maar de verhuizing van de Kamer doet het nodige stof opwaaien, en niet alleen vanwege de werkzaamheden. Tussen Kamervoorzitter Khadija Arib en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) knettert het rond de verhuizing.

Volgens Arib zou het in het nieuwe gebouw niet coronaproof kunnen worden gewerkt met de gewenste duizend mensen tegelijk. De afstandsregels zouden veilig werken in coronatijd onmogelijk maken.

De verhuizing is een serieuze operatie: de Tweede Kamer moet hier in totaal ruim 5 jaar terechtkunnen om de renovatie van het Binnenhof te kunnen overbruggen. Is er nog een kans dat corona het verhuisfeestje verstoort? Als het aan Knops ligt niet. „We gaan ervan uit dat alles volgens planning verloopt. Het probleem zit hem met name in de ruimtes waar grote stromen mensen langskomen.”

Na de vraagtekens van Arib, werd een onderzoek ingesteld naar hoe ’coronaproof’ het gebouw is. Knops hoopt het onderzoek volgende maand te kunnen presenteren.

De totale kosten voor de verbouwing van het pand bedragen 161 miljoen euro, maar dat bedrag kan met corona-aanpassingen zeker oplopen. Maar uitstel is volgens Knops ook niet wenselijk: „Met elk jaar dat we verder uitstellen, komt er zo’n 30 miljoen euro bij.”