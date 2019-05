Gedoe binnen Forum over tweet Baudet

Roos laat weten dat een mogelijke coalitiepartner van Forum in Zuid-Holland over het twitterbericht is gevallen. „De ChristenUnie. Ik zit daar nu mee. We willen serieus meedoen in Zuid-Holland. Ik heb Thierry ook gemeld dat ik er niet blij mee ben. Maar ja, het kwaad is nu al geschied.”

„Oef. Kippenvel. En zo waar”, schrijft Baudet in de bewuste tweet waarin hij tevens een filmpje deelt. In dat filmpje van de Duitse vrouwenbeweging 120db komen vrouwen aan het woord die voorbeelden noemen van vrouwen die zijn misbruikt of verkracht. Volgens de vrouwen lopen de daders overal, „omdat jullie weigeren onze grenzen te beschermen.”

In de beelden die Baudet deelt zijn aan het einde foto’s geplakt van premier Mark Rutte, D66-fractievoorzitter Rob Jetten en GL-leider Jesse Klaver. Op de foto’s staat: „Ich habe es gewusst.”

In Zuid-Holland werd FvD bij de Statenverkiezingen de grootste partij. VVD’er Hans Wiegel werd door de partij gevraagd om de formatie te leiden. Mogelijk vormen FvD, VVD, CDA en CU/SGP er een coalitie. Besprekingen daarover zijn nog aan de gang, maar de tweet zit het proces dus in de weg.