Waterloo voor VVD’ers

Op het ministerie van Justitie en Veiligheid zat de schrik er gistermiddag goed in. Op het departement zijn ze wel wat gewend met aftredende bewindspersonen. Ivo Opstelten (VVD) moest weg. Daarna volgde Fred Teeven (VVD). Vervolgens verdwaalde Ard van der Steur (VVD) op het pluche en moest ook hij het veld ruimen. Nu is de beurt aan staatssecretaris Mark Harbers (VVD).

Een gewone sterveling zou denken dat er langzamerhand wel orde op zaken zou zijn gesteld; het is immers wat de vernieuwde ambtelijke top en de nieuwe minister Ferd Grapperhaus (CDA) zich hadden voorgenomen. De politieke antenne van de ambtenaren moest weer functioneren, evenals de behoefte om transparant te zijn. Daarnaast moesten de verschillende onderdelen, zoals het departement, het Openbaar Ministerie en de politie goed met elkaar communiceren.

Wegmoffelen

Er is echt wel wat verbeterd, vinden de ambtenaren zelf. Daarom klonk gisteren in de ambtelijke top al gelijk zorg. Zorg over de VVD. Die zou het wegmoffelen van schokkende cijfers van criminele asielzoekers wel eens op het bordje van de ambtenarij kunnen proberen te kieperen, om zo het onvermogen van de eigen bewindspersoon weg te poetsen. Maar Harbers heeft het aan zichzelf te wijten dat dit zo groot is geworden, klinkt rond de top van het departement.

En warempel, het ambtelijke vermoeden blijkt hout te snijden. Rond Harbers wordt naar ’linkse ambtenaren’ gewezen, in de VVD ziet men dat Harbers op pad is gestuurd met de verkeerde boodschap: namelijk dat er geen opzet in het spel is om de cijfers niet te melden. Om half twaalf maandagavond kwam Harbers tot een andere conclusie: in ambtelijke gespreksverslagen las hij dat er juist meerdere keren kanttekeningen werden geplaatst bij het niet specifiek vermelden van de ernstige misdrijven door asielzoekers.

Bijkomend probleem is dat niemand minder dan premier Mark Rutte vrijdag ook nog verklaarde dat de delicten niet bewust onder het kopje ’overig’ waren verstopt. Wel dus. Maar ook in de VVD weet men dat Harbers zelf ook vragen had kunnen, en misschien wel had moeten stellen bij het kopje ’overige’, waar duizend registraties van misdrijven onder vielen. Harbers, zo wordt bezworen in hoge VVD-regionen, heeft zélf besloten om af te treden. Er zou geen druk zijn uitgeoefend op hem, bijvoorbeeld vanwege de aanstaande Europese verkiezingen.

De verschillende visies op het gebeurde leggen evenwel de grootste valkuil bloot waar een bewindspersoon en zijn of haar politieke partij in kan tuimelen op een ministerie: het gevaar van een wantrouwende organisatie richting de politieke top. De vierde macht, zoals de ambtenarij ook wel wordt genoemd, is dienstbaar maar ook ongrijpbaar als het mis gaat.

Geen VVD-spindoctor kan evenwel op tegen de pijnlijke realiteit die Justitie en Veiligheid is geworden. Het onvermogen van de grootste regeringspartij om het zelf opgetuigde en keer op keer geclaimde departement te bestieren, is kristalhelder gebleken.

Nota bene op het asieldossier, waar de VVD een streng doch rechtvaardig beleid claimt te voeren, is aan weinig te merken dat de liberalen er aan de knoppen draaien. Zo was van meet af aan duidelijk dat financieel woordvoerder Mark Harbers niet was uitgezocht om zijn kennis van asielzaken, maar als beloning voor zijn jarenlange meedenken achter de schermen van de VVD.

Kinderpardon

Het omstreden pact van Marrakesh werd gesteund, de asielkinderen Howick en Lili en hun moeder werden gepardonneerd en onder zijn verantwoordelijkheid werd zelfs een heel nieuw kinderpardon opgetuigd. Onlangs stond Harbers nog voor fotografen te stralen met nota bene GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink bij de opening van een opvanglocatie voor illegalen, iets waar Harbers’ VVD zich jarenlang tegen heeft verzet.

Intussen zag Nederland klagende burgemeesters, winkeliers, buschauffeurs en andere burgers over de keerzijde van het asielbeleid van de staatssecretaris, met als dieptepunt de beelden van agressieve asielzoekers uit Ter Apel die een bus probeerden binnen te komen zonder te betalen. Harbers’ reactie? Een aparte bus voor de raddraaiers.

Uiteindelijk doet het onder het tapijt vegen van de harde realiteit in asielcentra hem de das om. Daarvan kreeg eerst de politie de schuld, nu blijkt dat het departement zelf meerdere keren overlegde om zaken als zedendelicten, moord en doodslag onder het kopje ’overige’ te rubriceren. De Kamer spreekt er schande van, maar het is dezelfde schimmigheid in justitie-kring die bijvoorbeeld ook bij de bonnetjes-affaire speelde. De grote constante daarbij is niet alleen dat er op Justitie en Veiligheid veel mis gaat, de politieke leiding van de VVD blijkt keer op keer niet in staat de eigen gecreëerde hooggespannen verwachtingen als partij van Law and Order waar te maken.

Het is nog niet voorbij. Terwijl de VVD de reeds uitgeputte kaartenbakken van het ledenbestand moet omkieperen in de zoektocht naar een nieuwe bewindspersoon voor Asielzaken, gaat ook VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) tegenwoordig dagelijks met knikkende knieën naar zijn werk op het Justitie en Veiligheid.

Het is nog maar een maand geleden dat hij langs de rand van de afgrond scheerde om het geblunder in de tbs-keten bij de moord op Anne Faber. Daarna volgde nog een reeks berichten over misdadigers die op vrije voeten liepen of ongehinderd met wapens, drugs en telefoons feest konden vieren in ’s lands gevangenissen. Dekker kreeg een laatste waarschuwing.

Het volgende incident lijkt een kwestie van tijd. En daarmee de volgende nagel aan de doodskist die Justitie en Veiligheid voor de VVD is geworden.