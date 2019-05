Nu al overschot aan Haagse zwerfkittens

„Zo vroeg in het seizoen hebben we er nog nooit zoveel gehad. We praten nu al over 70 kittens die van straat zijn gehaald. Dat worden er nog veel en veel meer”, vertelt Inge Metz, woordvoerster van de dierenopvang aan de Haagse Lozerlaan. „De vrijwilligers hebben hun handen vol aan deze hele jonge katjes vooral als de moeders, die we er nu vaak wel bij hebben, niet helemaal gezond zijn.”

Volgens Metz is het zaak om de zwerfkittens na meldingen zo snel mogelijk op te halen van de plek waar de melding vandaan komt. „Anders stapelt het probleem zich op. Als we ze op straat laten dan hebben we volgend jaar er nog veel meer. Nu vangen we ze op en worden ze geplaatst. Ook bieden we na een half jaar sterilisatie en castratie aan.”

In het Haags Dierencentrum is het vermoeden dat veel moederpoezen gewoon worden gedumpt als blijkt dat ze zwanger zijn. „Dat is natuurlijk intens triest. We zouden liever hebben dat mensen dan naar ons komen en er afstand van doen als ze om wat voor reden ook dit niet aan zouden kunnen.”

Met de zomer nog in aantocht houden de vrijwilligers hun hart vast. „We hebben het hier razend druk. Straks komen er nog veel meer kittens zonder moeder. Het kost ons heel veel tijd en geld aan voeding.”

Het Haags Dierencentrum merkt wel dat mensen ’gelukkig’ in de rij staan om een kitten te adopteren.