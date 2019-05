Trein zonder WC geen discriminatie

Deze uitspraak doet het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van een zaak die twee vrouwen met ’wc-problemen’ hadden aangespannen tegen een drietal regiovervoerders en met name de provincie Gelderland.

„We zijn teleurgesteld in dit oordeel, want ongeveer een miljoen Nederlanders heeft acute aandrang door aandoeningen aan ingewanden of blaas. Die durven zonder toilet vaak niet met de trein mee. Terwijl ze daar wel recht op hebben”, zegt Greetje van Amstel van belangenclub ’Pleeback’ (TreinenMetToiletten).

Volgens haar steunen tal van patiënten- en reizigersverenigingen de eis dat in elke trein en op elk station genoeg wc’s moeten zijn ingebouwd. „NS heeft dat al toegezegd, maar in sommige regio’s kan dat zonder dwang nog lang duren”, vindt ze.

Het mensenrechtencollege roept provincies en andere concessieverleners in het ov wel met klem op om in nieuwe aanbestedingen voldoende toiletten in treinen mee te nemen in het voorwaardenpakket. „Daar zijn we blij mee, want daar begint het allemaal mee”, aldus Van Amstel.

Zij laat weten met haar medestanders door te strijden voor een ov dat in heel Nederland altijd voor iedereen beschikbaar en haalbaar is. „Ook lokale overheden moeten zich meer bewust zijn van de behoeften van reizigers met een handicap of chronische ziekte, ook als die niet direct zichtbaar is. Dat is de verantwoordelijkheid van vervoerders en provincies.”