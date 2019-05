Forse aardbeving in Groningen: ’Bed trilde, iedereen wakker’

De zwaarste aardbeving in Groningen tot dusver was in 2012 in Huizinge (in de gemeente Loppersum). Die had een kracht van 3.6. In januari vond er een aardbeving plaats in het Groningse dorp Zeerijp. Deze had eveneens een kracht van 3.4. De dag na die beving kwamen er zo'n duizend meldingen van schade binnen.

Op social media melden veel mensen dat ze de beving hebben gevoeld. De beving deed zich voor rond 5.45 uur.

’Voelde huis bewegen’

Een inwoner van de stad Groningen zegt woensdagochtend wakker te zijn geworden door de beving. "Ik voelde het huis bewegen. Dit heb ik niet vaak zo meegemaakt."

Onze correspondent in Groningen André Spaansen werd ook wakker van de beving. „En ik woon nog wel aan de westkant van de stad. Dit is zeker niet gebruikelijk.”

Op Twitter laten ook veel mensen weten de beving te hebben gevoeld. "Zooo, wakker geworden van een flinke aardbeving", zegt iemand in Groningen. Een ander meldt: "Hele bed trilde, iedereen wakker." "Dat was een zware", constateert een ander. Nog iemand zegt: "Hele huis schudt en kraakt..." Ook inwoners van onder meer Winsum, Bedum, Zeerijp en Appingedam doen meldingen via twitter over de beving.

Op de redactie van RTV Noord zijn honderden meldingen binnengekomen van de aardbeving. Een man uit Ten Boer laat op Radio 2 weten dat hij vreest voor schade. „Ik ga zo een rondje om mijn huis maken om te kijken of er nog iets bij gekomen is.”

Gaswinning

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in de provincie. De zwaarte van de beving bij Zeerijp had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Zo liet de NAM de dag na die beving weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. In een later stadium besloot het kabinet uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030.

Het is nog onbekend of er sprake is van schade als gevolg van de aardbeving.