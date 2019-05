LIVE: Tweegevecht Rutte en Baudet

Thierry Baudet (FvD) en VVD-leider Mark Rutte voor het debat in de Rode Hoed onder leiding van presentator Jeroen Pauw Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het had wat voeten in de aarde, maar VVD-voorman Mark Rutte en FVD-leider Thierry Baudet gaan woensdagavond dan toch in debat over de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het debat staat onder leiding van Jeroen Pauw, die zijn dagelijkse talkshow voor deze gelegenheid uitzendt vanuit de Rode Hoed in Amsterdam.