Tweegevecht Rutte en Baudet ondanks kritiek

VVD-voorman Mark Rutte en FVD-leider Thierry Baudet gaan in debat. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het had wat voeten in de aarde, maar VVD-voorman Mark Rutte en FVD-leider Thierry Baudet gaan woensdagavond dan toch in debat over de verkiezingen voor het Europees Parlement. Politieke rivalen én sommige politicologen en andere deskundigen hadden liever gezien dat het er niet van was gekomen.