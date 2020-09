Politie: waar is 8-jarige Jayrick?

De jongen is weggelopen vanaf de Theodoor van Hoytemastraat in Amsterdam-West. Het gaat om een getinte jongen met krullen. Hij droeg een lichtblauwe spijkerbroek en een zwarte jas met capuchon. Op zijn jas zitten een rode en een grijze strook. Jayrick draagt zwarte gympen van Nike met fluoriserend logo, een blauwe hiel en witte zool.

De politie vermoedt dat de jongen met het openbaar vervoer naar Rotterdam is gegaan. „Hij heeft een tasje bij zich met zijn astma medicatie.”

Opsporingsbericht

Er is een Vermist Kind Alert verstuurd door de opsporingsautoriteiten. Dat gebeurt zo’n twintig keer per jaar. Het kind is dan niet direct in levensgevaar, maar de politie maakt zich wel ’ernstige zorgen om het welzijn van het kind’. De website van de politie opent momenteel met de vermissing.