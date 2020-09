Vermiste 8-jarige uit Amsterdam weer terecht

Waar het kind is teruggevonden en hoe het met hem gaat is niet bekend.

De jongen was weggelopen vanaf de Theodoor van Hoytemastraat in Amsterdam-West. De politie vermoedde dat de jongen met het openbaar vervoer naar Rotterdam was gereisd. „Hij heeft een tasje bij zich met zijn astma medicatie.”

Opsporingsbericht

Voor Jayrick werd een Vermist Kind Alert verstuurd door de opsporingsautoriteiten. Dat zo’n Alert wordt verzonden, gebeurt zo’n twintig keer per jaar. Het kind is dan niet direct in levensgevaar, maar de politie maakt zich wel ’ernstige zorgen om het welzijn van het kind’.