Moord Krommenie stap voor stap te volgen in berichten

Een uitgebrande auto die als vluchtauto zou zijn gebruikt bij de liquidatie in Kerkdriel. Ⓒ ANP

ARNHEM - De momenten direct voor en na de liquidatie van crimineel Eaneas Lomp, op 7 november 2015 in Krommenie, zijn stap voor stap te volgen in berichtenverkeer van verdachten dat justitie in handen heeft gekregen. In de vaak uiterst cynische berichten wordt onder meer gemeld dat Lomp (27) in Amsterdam op de trein naar Krommenie stapt, waar hij wordt opgewacht door zijn moordenaars. Korte tijd later volgen er berichten van de schutters met details over de uitvoering van de moord en de melding dat het is „gefixt.”