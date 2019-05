Veel meldingen bij schadeloket na aardbeving

“We hebben de beving natuurlijk ook meegekregen”, aldus de zegsman. “Normaal gesproken zitten er ongeveer tien medewerkers achter de telefoon bij ons schadeloket in Groningen. Nu zijn dat er 25. Als het nodig is, kunnen we nog verder opschalen.”

Iedereen met schade kan via de telefoon of online een schademelding doen. “Pas in de loop van de ochtend wordt duidelijk hoeveel meldingen we al hebben binnengekregen. Het gaat soms ook om vragen, in plaats van meldingen. Daarnaast zijn de telefoonlijnen pas open sinds 08.00 uur", aldus de woordvoerder.

De TCMG heeft vorig jaar de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. Bij het schadeloket van de overheid kwamen er de afgelopen tijd ongeveer 200 nieuwe schademeldingen per week binnen. Wel werden er per week steeds zo’n 300 schademeldingen afgehandeld. Op dit moment liggen er nog meer dan 15.000 meldingen op de plank die nog moeten worden afgehandeld. Een flink deel daarvan is nog afkomstig van de NAM.