Labour: breng Brexitdeal niet meer in stemming

May wil het parlement woensdag informeren over haar nieuwe brexitplan. Dinsdag had ze in een toespraak de hoofdlijnen al uiteengezet en de deur opengezet voor een mogelijk tweede brexitreferendum. Voorwaarde is echter wel dat haar nieuwe wetsvoorstel voor uittreding uit de Europese Unie eerst wordt aangenomen.

De instemming van de Britten in een referendum zou een voorwaarde kunnen worden voor de ratificatie van de overeenkomst, stelde May voor. Wat er bij een afwijzing moet gebeuren, liet ze open.

Labour liet dinsdag al weten het nieuwe voorstel niet te zullen steunen. "Ik denk echt dat het verstandig zou zijn als de premier dit pakket nu niet in stemming brengt", zei Starmer.

Ook uit May's eigen Conservatieve Partij lijkt weinig steun te verwachten voor het aangepaste voorstel. Prominente eurosceptici als voormalig brexitminister David Davis en Jacob Rees-Mogg zeiden al tegen de deal te zullen stemmen in juni.

Volgens de BBC zijn parlementariërs uit de Conservatieve Partij begonnen aan een nieuwe poging May eerder te laten opstappen, zodat ze niet de kans krijgt haar brexitplan in stemming brengen. May had al aangekondigd te zullen vertrekken nadat haar deal in juni voor de vierde maal in het parlement in stemming komt.