Man overlijdt na aanrijding Rotterdam

De man zou rond ongeveer 2.30 uur zijn geschept door een automobilist. Hij overleed ter plaatse. De bestuurder stopte en probeerde volgens de politie nog te helpen. Hij is meegenomen naar het bureau en wordt gehoord.

Over de precieze toedracht kan de politie nog niets zeggen. „Daar hebben we nog wat vragen over, en we willen dat de familie het als eerste weet”, aldus een woordvoerder, die later vandaag meer informatie kan verstrekken.