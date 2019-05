Arnhemse terreurcel voor de rechter

De groep van zes werd op 27 september aangehouden op een vakantiepark in Weert en op andere locaties in Nederland. Aanvoerder van de groep is Hardi N. De andere leden hebben allemaal wortels in Arnhem.

Er zijn talloze afgetapte gesprekken en videobeelden waar de mannen aan het oefenen zijn met door de politie onklaar gemaakte wapens. De zaak ziet er dus slecht uit voor de verdachten. Toch heeft de verdediging nog troeven in handen om het proces een draai te geven. Ze stellen dat de verdachten zelf niets van plan waren, maar door de politie zijn uitgelokt.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Volg hem hieronder vanaf 10.00 uur via Twitter.