OM: terreurcel was bereid van velen het leven te nemen

Het is volgens het OM belangrijk te weten wat de geestesgesteldheid is van de verdachten, omdat ze zich bereid toonden ''van velen het leven te nemen''. Ook zouden enkelen zich hebben willen opblazen of gaven ze aan dat ze bij een aanslag niet levend gepakt wilden worden, zo verwees de aanklager naar opnamen die zijn gemaakt tijdens een infiltratie-actie.

De verdediging verzette zich tegen opname in het PBC, zeker als dit collectief gebeurt. De advocaten wezen er onder meer op dat het zinloos zal zijn, omdat ze ook daar niet zullen meewerken.

De vermoedelijke terroristen, tussen de 21 en 35 jaar en merendeels uit Arnhem, werden in september tijdens een grootscheepse actie opgepakt. Vijf van de zes verdachten waren woensdag op de derde voorbereidende zitting aanwezig.

De rechtbank in Rotterdam neemt later woensdag een besluit over de verzoeken.

Bekijk ook: OM wil zicht op psyche terreurverdachten Arnhem

Verslaggever Silvan Schoonhoven is in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Volg hem hieronder vanaf 10.00 uur via Twitter.