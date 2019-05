’Humor? Links heeft wel wat anders te doen’

Fragment uit het SP-spotje waarin Frans Timmermans wordt neergezet als ’Hans Brusselmans’

Geslaagd of de plank misgeslagen; het spottende spotje van de SP over EU-boegbeeld Frans Timmermans maakte in elk geval de tongen los in ons land. Cultuurfilosoof Sebastien Valkenberg ziet een verschil tussen linkse en rechtse humor en analyseert de achtergronden daarvan.