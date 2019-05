Kapelle over commandant al-Nusra: ’Het zal toch niet, dacht ik gelijk’

Oud-jeugdtrainer en lid van de jeugdcommissie van VV Kapelle Cees Sonke schrok zich rot. Ⓒ Rias Immink

Kapelle - De 47-jarige Syrische terreurverdachte die in het Zeeuwse Kapelle is opgepakt, reed vlak voor zijn arrestatie gewoon nog door het dorp rond in de buurtbus. Dat vertelt een jeugdtrainer die hem kent van de voetbalclub VV Kapelle. Hij en de buurtbewoners zijn geschokt door het nieuws. „We dronken regelmatig nog een kop koffie bij hem!”