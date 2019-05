Kapelle over commandant al-Nusra: ’We dronken er weleens koffie’

De straat waar ’Abu Ghuder’ woont en is gearresteerd. Ⓒ De Telegraaf

Kapelle - Buurtbewoners in de Kasteelstraat in het Zeeuwse Kapelle zijn geschokt door de arrestatie van een 47-jarige Syriër in hun wijk. De man, die zichzelf Abu Ghuder noemde, wordt verdacht van terreurdaden in Syrië. Volgens het OM gaat het om een commandant van jihadgroep Jabhat al-Nusra, een aftakking van al-Qaida. „We dronken regelmatig nog een kop koffie bij hem!”