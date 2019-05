Negentig schademeldingen na aardbeving, zeven ernstig

„Dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen”, aldus zegsman Jouke Schaafsma van de Tijdelijke Commissie.

Bij een AOS gaat het volgens een woordvoerder van TCMG om scheve muren of krakende en onveilige constructies. „Deze mensen krijgen binnen 48 uur iemand van het speciale AOS-team op bezoek voor een nadere inspectie.”

Volgens het TCMG komen er normaal gesproken zo’n dertig meldingen op een dag binnen. Sinds de telefoonlijnen woensdagochtend open waren, ging het alleen al in de eerste anderhalf uur om enkele tientallen meldingen.

Het schadeloket heeft extra mensen achter de telefoons gezet. Normaal gesproken zitten er tien mensen aan de telefoon, woensdag zijn dan er 25.

De TCMG heeft vorig jaar de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. Bij het schadeloket van de overheid kwamen er de afgelopen tijd ongeveer tweehonderd nieuwe schademeldingen per week binnen. Wel werden er per week steeds zo’n driehonderd schademeldingen afgehandeld. Op dit moment liggen er nog meer dan vijftienduizend meldingen op de plank die nog moeten worden afgehandeld. Een flink deel daarvan is nog afkomstig van de NAM.

De aardbeving woensdagochtend bij Westerwijtwerd in Groningen was zo zwaar en duurde zo lang, dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) er binnen 48 uur een analyse over moet leveren aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), meldt de toezichthouder. Zo'n analyse was na een aardbeving vorig jaar aanleiding voor het SodM om te adviseren de Groningse gaswinning met bijna de helft terug te brengen.

De analyse betekent dat de NAM met verbetervoorstellen moet komen. Maar als het SodM daar niet tevreden mee is, kan de toezichthouder zelf komen met een advies.

Dat gebeurde vorig jaar, drie weken na een zware aardbeving bij Zeerijp. De SodM adviseerde minister Eric Wiebes destijds de gaswinning terug te brengen van 21,6 miljard kubieke meter naar 12 miljard kubieke meter. Een dag later staakte de NAM, op last van het ministerie, de winning in de Loppersum-velden.

Gewonden

Johan Atema, directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), is opgelucht dat er door de aardbeving niemand gewond is geraakt. "Ik ben opgelucht dat er geen persoonlijk letsel is. Natuurlijk ben ik geschrokken van deze aardbeving en het effect dat deze weer heeft op de Groningers", twittert Atema.