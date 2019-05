Straat in Amsterdam afgezet wegens knallend vuurwerk in auto

Volgens NH Nieuwes hoorden omwonenden iets na 01.00 uur harde knallen. Zij schakelden de politie in. In de straat werd een personenwagen aangetroffen met gesprongen ruiten. De dozen met nog niet ontploft vuurwerk stonden in de kofferbak.

De straat bleef na de vondst urenlang afgezet.

Hoe het vuurwerk in de wagen is gekomen, is onbekend volgens de omroep: de eigenaren van de auto waarin het lag hebben aangegeven van niets te weten. De politie wil niets kwijt over de herkomst van het vuurwerk omdat het onderzoek nog loopt.