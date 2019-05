Dit zijn de zwaarste aardbevingen in het noorden

De beving had een kracht van 3.4 op de Schaal van Richter, en het epicentrum lag in Westerwijtwerd. In het dorp werden vlaggen halfstok gehesen, en ging men op zoek naar (nieuwe) scheuren. Ⓒ ANP

GRONINGEN - De grond in Groningen trilde in de nacht van dinsdag op woensdag weer eens flink. De aardbeving bij het dorp Westerwijtwerd had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter en was in grote delen van de provincie te voelen. „Ik dacht eerst dat mijn vriend zich hard omdraaide. Het bed ging heen en weer en onze dochter begon te huilen. Een aardig schudfestijn, een gek gevoel”, aldus een inwoonster van de stad Groningen. Een overzicht van de zwaarste gaswinningsaardbevingen, gebaseerd op gegevens van het KNMI.