Marina na zuurgooier: ’35 operaties, nog geen cent’

Tijssen werd in februari 2015 overgoten met gif in Antwerpen, vlakbij haar werkgever, een Delhaize. „Ik was die ochtend aan het werk ”, vertelt ze in tv-programma Gert Late Night. „Het was nog vroeg, de winkel was nog gesloten. Ik hoor een man achter mij zeggen: ’Euh, mevrouw.’ Ik dacht nog: wat een vriendelijke man. Maar ik draaide mij om en hij zei: ’Alstublieft, da’s voor u.’ En ’t was gebeurd.”

Tijssen werd vol in het gezicht geraakt. „Ik voelde direct op mijn voorhoofd dat het niet juist was. Het eerste wat in mij opkwam was: ik moet water hebben. Daarop ben ik meteen naar de keuken gelopen. Dat water gebruiken was een vloek en een zegen: de reactie wordt er feller door, maar het zuur kan niet doorbranden. Dat is wel wat er gebeurd is op mijn schouders en in mijn nek.”

De dader, Jelle F., chanteerde Delhaize al jaren. „Maar wij wisten niet van die chantage, daar heeft de directie nooit iets over verteld. Ik ben wel blij dat het niet specifiek op mij gericht was. Ik was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Was ik het niet geweest, dan iemand anders.”

Operaties

Jelle F. is twee jaar geleden al veroordeeld tot achttien jaar cel. „Maar voor mij is dat te weinig. Ik heb ook levenslang gekregen.”

Dan vertelt presentator Gert Verhulst dat ze er goed uitziet. „Ja, maar dat heeft wel al veel geld en operaties gekost, 35 al in totaal. Tien keer mijn ogen, een keer of vier rond mijn mond. En Delhaize bemoeit zich er niet mee, ik heb ook nog geen schadevergoeding gekregen. De procedure loopt nu al vier jaar. Ooit komt dat wel in orde zeker?”