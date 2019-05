Verdacht pakketje bij gebouw KRO-NCRV

Dat bevestigt de politie aan De Telegraaf. Sommige journalisten en programmamakers mogen niet in of uit het gebouw, melden ze op sociale media. In het pand, dat ook bekend is als M Gebouw, zitten ook Radio 2 en Radio 4.

Het verdachte pakketje ligt nu op de 's Gravelandseweg, die voor het gebouw langs loopt. Daar is het Team explosieve verkenning van de politie aan het werk. Vervolgens zal beoordeeld worden of de EOD eraan te pas moet komen.