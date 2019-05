Binnenhof leeft mee met Groningers

„Veel sterkte iedereen die is getroffen door de aardbeving vanmorgen vroeg in Groningen”, twitterde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). „Ik schrok ook van het bericht en heb meteen de commissaris van de koning en de burgemeesters gebeld om via hen mijn medeleven en steun uit te spreken.”

De D66-bewindsvrouw is pas sinds vrijdag verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie van huizen in het aardbevingsgebied. Ollongren heeft deze taak overgenomen van VVD-minister Wiebes (Klimaat).

In de Tweede Kamer hebben de meeste fractiespecialisten van zich laten horen na de beving van 3.4 in Westerwijtwerd. „Verschrikkelijk. Ik leef mee met alle Groningers die zo bruut wakker zijn geschrokken. We blijven vol inzetten op het zo snel mogelijk stoppen van de gaswinning”, reageerde VVD-Kamerlid Yeşilgöz. Groninger en PvdA-Kamerlid Nijboer: „Wat een ellende. Heel veel sterkte gewenst aan mensen van wie de huizen verder zijn beschadigd en dus weer in procedure moeten.”