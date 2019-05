Wiebes: we moeten meer vaart maken

Op dit moment is er een debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. Minister Wiebes heeft aan het begin een verklaring gegeven. „Heel heftig nieuws”, noemde Wiebes de beving in Westerwijtwerd. „Mensen moeten zich zo snel mogelijk veilig kunnen voelen. Een ding is nu belangrijk: er is meer vaart nodig.”

De minister stelt dat het dichtdraaien van de gaskraan voor op schema ligt, maar dat hij blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Verder wil de bewindsman dat het schadeloket onorthodoxe maatregelen neemt om de berg schadegevallen weg te werken. „Het tempo is hoog, maar het is niet goed genoeg. Ook de versterkingsoperatie moet veel harder uit de startblokken.”

Crisis

PvdA-Kamerlid Nijboer reageerde woest op de verklaring van Wiebes: „Ik heb niets nieuws gehoord.” Het in tranen geroerde SP-Kamerlid Beckerman wil een debat met premier Rutte: „Het kabinet heeft niet het uiterste gedaan. Dit moet worden opgeschaald tot een nationale crisis.”

Regeringspartij D66 pleit voor ’onorthodoxe stappen’ om de afhandeling van schades te versnellen. „Het gaat nu veel te traag”, zegt Kamerlid Sienot. PvdA’er Nijboer stelt dat Groningers onnodig risico lopen omdat Wiebes de versterkingsoperatie tijdelijk heeft stilgelegd om te kunnen werken aan een nieuwe aanpak. „Groningers worden vermalen in de bureaucratie”

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad besloten om de versterkingsoperatie van woningen in Groningen weg te halen bij Wiebes. D66-minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt de taken over. Lokale bestuurders in de bevingsprovincie hebben onlangs geklaagd over ’chaos en gebrek aan regie’.