Bruid wil 3-jarig kind niet op bruiloft: ’Ik trouw hém, niet dat gedrocht’

Niet het bruidspaar uit het verhaal (archieffoto). Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

AMSTERDAM - Een vrouw heeft half Facebook over zich heen gekregen nadat ze in een privégroep een beledigend bericht gepost had over de dochter van haar aanstaande echtgenoot. Ze wil het kind van haar man niet op hun huwelijk. „Maar hoe vertel ik hem dat?”, vroeg ze de andere leden van de groep om hulp. Slecht idee, zo bleek.