In verband gebracht met netwerk Taghi Advocaat: commando is in de steek gelaten

Advocaat Michael Ruperti van elitemilitair Sil A. dreigt dat zijn cliënt, als het moet, in de rechtbank zal gaan strooien met geheimen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederlandse inlichtingendiensten laten een commando in de steek die jarenlang voor hen heeft gewerkt en die nu in de problemen is geraakt. Dat zegt advocaat Michael Ruperti van elitemilitair Sil A.