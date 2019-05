Is drugsbaron Janus van W. de ’echte’ Ferry Bouman?

Drugsbaron Janus van W., de ’Don van het Zuiden’ draaide voor tien jaar de Belgische cel in. Dankzij een geraffineerde undercoveroperatie op een Lommelse camping.

Amsterdam - De Nederlands/Belgische Netflix-serie Undercover is een grote hit. Kijkers verslinden de avonturen van undercoveragent Bob Lemmens (Tom Waes), die zich met collega Kim de Rooij (Anna Drijver) vestigt in een chalet op de Lommelse camping Zonnedauw, in een poging daar drugsbaas Ferry Bouman (Frank Lammers) ten val te brengen. Vergezocht? Geenszins. De serie vertoont opvallende gelijkenissen met de zaak rond de beruchte Eindhovense maffiabaas Janus van W., alias Harry Potter. Zijn advocaat probeerde de serie zelfs tevergeefs via de rechter te verbieden. Is Janus van W. de ’echte’ Ferry Bouman?