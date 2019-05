’Baldadig gedrag is hier schering en inslag’

Meisjes staan beduusd te kijken bij de half afgebrande school. Ⓒ Gert Budding

RENKUM - Omwonenden van de Albert Schweitzerschool in het Gelderse Renkum kijken er niet vreemd van op dat er twee pubers (13 en 17 jaar oud) zijn aangehouden, die ervan worden verdacht dinsdagavond rond kwart over acht het schoolgebouw in brand te hebben gestoken.