Tabloid: win weekend in ’Strache-villa’ Ibiza

De beelden die in 2017 in de villa zijn gemaakt, hebben in Oostenrijk geleid tot een regeringscrisis. Strache sprak in het pand met een vrouw die zich presenteerde als een vermogende Russische investeerder. Het FPÖ-kopstuk leek bereid te zijn haar overheidsopdrachten te gunnen in ruil voor hulp bij de verkiezingscampagne.

Het pand op het Spaanse eiland blijkt nog op verhuursite Airbnb te staan voor 800 tot 1100 euro per overnachting. Tabloid Österreich en de bijbehorende nieuwssite oe24 geven lezers nu de kans in de voetsporen van Strache te treden. Zij kunnen zich via internet inschrijven voor de wedstrijd.

Ibiza-gate

Het schandaal rond Strache wordt ook wel ’Ibiza-gate’ genoemd. De rel pakt ook goed uit voor de Nederlandse popgroep Vengaboys. Hun nummer ’Going to Ibiza’ uit 1999 stond plots bovenaan de Oostenrijkse iTunes-hitlijst en is ook omarmd door betogers. „Wow. Going to Ibiza staat op nummer één in Oostenrijk”, klonk het op de Twitteraccount van de Vengaboys.

