PvdA wil pil weer in basispakket

Voor Kamerlid Lilianne Ploumen is de terugkeer van de pil in het basispakket een principekwestie. „De pil staat symbool voor onze seksuele onafhankelijkheid en hoort gewoon in het pakket.” Ze wijst erop dat het anticonceptiemiddel tot 2011 wel gewoon vergoed werd. „Ik vind niet dat de pil aan cycli onderhevig moet zijn”, grapt ze.

Naast de terugkeer van de pil in het pakket pleit de voormalige minister er ook voor om hersteloperaties na een besnijdenis te gaan vergoeden. „In Frankrijk wordt wel alles vergoed. Hier moet dat ook gaan gebeuren.”

Daarnaast moet wat Ploumen betreft de eigen bijdrage voor poliklinische bevalling zonder medische indicatie in de prullenbak.

Prijskaartje

De PvdA-politica is zich ervan bewust dat aan haar plannen een stevig prijskaartje hangt. Als het basispakket wordt uitgebreid, gaat de zorgpremie in principe omhoog. Ploumen wil dat niet.

Recent werd bekend dat het kabinet het afgelopen jaar vijf miljard euro heeft overgehouden. Ze stelt voor dat dit geld voor haar zorgvoorstellen wordt ingezet.