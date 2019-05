Bijleveld: Defensie blijft op marineterrein Amsterdam

Gedwongen door bezuinigingen besloot Defensie in 2013 het Marine Etablissement Amsterdam stapsgewijs te verlaten. Amsterdam zou het centraal gelegen terrein ontwikkelen tot woon- en werkgebied. Vorig jaar kwam Bijleveld op dat voornemen terug; het strategisch marineterrein was niet alleen goed voor de zichtbaarheid van Defensie in de hoofdstad, maar ook als als uitvalsbasis voor het handhaven van de veiligheid.

Een interne nota, achterhaald door Het Parool, zou dat tegenspreken. Volgens een hoge ambtenaar van het ministerie was er helemaal geen operationeel belang om een groter deel van het terrein voor defensie bezet te houden. Volgens Bijleveld doet dit advies niks af aan haar besluit. „Dat er in de loop der tijd verschillende en ook inhoudelijk afwijkende ambtelijke adviezen zijn uitgebracht, is een gebruikelijk verschijnsel in het politiek-bestuurlijke afwegingsproces.” In de geopenbaarde stukken zaten ook veel pleidooien voor behoud van het terrein.

Een definitief plan voor de verdeling van het eiland naast het Scheepvaartmuseum is er nog niet. Defensie is daarover nog in onderhandeling met de gemeente Amsterdam.