Groningse boeren protesteren bij epicentrum aardbeving

De maat is vol, vinden de boeren, die hun tractoren hebben versierd met vlaggen en spandoeken. Tegen RTV Noord zegt een van de initiatiefnemers dat „het zo niet langer kan. Neem ons nou eens serieus.” Hij noemt alle instanties die betrokken zijn bij de gaswinning en de afwikkeling van de schade „een moeras.”

Boeren zeggen veel schade te lijden door de aardbevingen. Het vee is elke keer van slag en de boeren daardoor ook. Verder pleiten ze al jaren voor een snellere afhandeling van de schade.

LTO Noord (Land- & Tuinbouw Organisatie) meldt overspoeld te worden met bezorgde berichten van boeren. LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en niet-aangesloten boeren trekken gezamenlijk op bij de actie.

De aardbeving in de nacht van dinsdag op woensdag is een van de zwaarst gemeten bevingen ooit in Groningen.

Bekijk ook: Nog veel onduidelijk na aardbeving

Bekijk ook: Inspecties kades en gemalen na aardbeving