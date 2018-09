’Vliegtaks als andere opties niet lukken’

Den Haag zit al tijden met de handen in het haar over de vraag hoe vakantieverkeer van het overvolle Schiphol naar Lelystad Airport kan worden verplaatst. De luchthaven is speciaal bedoeld om deze vluchten op te vangen, maar luchtvaartmaatschappijen staan niet automatisch te springen om te verkassen.

De luchthaven Lelystad heeft echter maar ruimte voor 14 vluchten per dag en is in de huidige vorm geen oplossing voor de krapte op de nationale luchthaven.

Laatje

Schiphol verlaagde de tarieven in de afgelopen jaren, waardoor de luchthaven interessant werd voor luchtvaartmaatschappij EasyJet. Daarbij kwamen prijsvechters naar de nationale luchthaven, omdat zij ook de zakelijke passagiers willen vervoeren. Die brengen meer in het laatje.

Dijksma heeft in een debat met de Tweede Kamer gedeeld dat ze nu twee opties heeft om Lelystad Airport te vullen met vakantievluchten: luchtvaartmaatschappijen verleiden om te verhuizen of de inzet van speciale regels om maatschappijen te dwingen. Het is alleen de vraag of de Europese Commissie die regels goedkeurt.

Tickettaks

De bewindsvrouw opperde tijdens een debat vandaag daarom een derde optie: de invoering van een tickettaks. „Het is niet de meest aantrekkelijke optie”, geeft Dijksma toe. „Ik zeg ook niet dat ik het gaat doen, maar het is wel iets waar mijn opvolger naar moet kijken.”

VVD-Kamerlid Barbara Visser vindt dat de bewindsvrouw te kort door de bocht gaat: „Uitbreiding is ook een optie.” Pikant detail: de invoering van een vliegtaks staat in het verkiezingsprogramma van de PvdA.