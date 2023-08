Contact met verre ruimtesonde Voyager 2 is hersteld na foutje

Op 21 juli kreeg hij per ongeluk opdracht om zijn antenne van de aarde af te keren. Daardoor gingen zijn signalen niet meer naar de aarde, maar erlangs. Het is nu gelukt om de sonde opdracht te geven om zich weer naar de aarde te richten. Als dat niet had gewerkt, had de vluchtleiding tot oktober moeten wachten. Dan zou de Voyager zich automatisch oriënteren en zijn antennes weer naar de aarde richten.

De NASA moest vrijdag lang wachten op het verlossende teken. De opdracht ging met de snelheid van het licht naar de Voyager 2, maar door de enorme afstand kwam het signaal pas na 18,5 uur aan. Toen de Voyager 2 luisterde naar het commando, stuurde hij zijn signalen terug, maar die waren ook weer 18,5 uur onderweg. Daardoor was pas na anderhalve dag wachten duidelijk dat de problemen waren opgelost.

De vluchtleiding had eerder deze week al wel een teken van leven gekregen. Zendmasten pikten een vaag signaal op, genoeg om de geruststelling te geven dat de Voyager 2 het nog deed.

1977

De Voyager 2 werd in augustus 1977 gelanceerd. Eind 2018 verliet hij ons zonnestelsel en bereikte hij de eindeloze ruimte tussen de sterren, het zogeheten interstellaire medium. De Voyager 2 bevindt zich nu op 19,9 miljard kilometer afstand van de aarde.

Hij vliegt ongeremd door, met een snelheid van ruim 55.000 kilometer per uur. Over ongeveer 300.000 jaar komt de Voyager 2 in de buurt van Sirius, de helderste ster aan de hemel, maar dan doet hij het niet meer.

De tweelingbroer van de Voyager 2, de Voyager 1, is nog iets verder weg. Die bevindt zich op ongeveer 24 miljard kilometer van de aarde. Ook die sonde doet het nog altijd. De Voyager 1 verliet in 2012 ons zonnestelsel, als eerste door mensen gemaakte object ooit.