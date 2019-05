Bloedbad in dorp Nigeria

De schutters drongen dinsdag het dorp Yargamji binnen. Een militie uit een ander dorp schoot te hulp en achtervolgde de aanvallers. Dat leidde tot een vuurgevecht in een bos. De politie zegt dat de lichamen van twee gesneuvelde militieleden zijn geborgen, maar inwoners van het gebied denken dat sprake is van veel meer slachtoffers.

„We hebben elf mensen verloren die in de bossen gingen vechten met de bandieten”, zegt inwoner Sada Iro tegen AFP. Hij stelt dat ook een nabijgelegen dorp is aangevallen. Daar zouden vijf doden zijn gevallen. De staat Katsina is de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare bloedige aanvallen. Bijvoorbeeld van het radicaal-islamitische Boko Haram. Die terreurgroep heeft het op christenen in het land gemunt.

De bandieten stelen onder meer voedsel en vee. Ook ontvoeren ze mensen om losgeld te kunnen eisen. Ze hebben voor zover bekend geen ideologische agenda.

Op Twitter circuleren beelden van het rouwende dorp: