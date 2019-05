’Debat Baudet-Rutte is verkiezingsfraude’

Amsterdam - Het debat tussen Mark Rutte en Thierry Baudet in debatcentrum Rode Hoed aan de vooravond van de Europese verkiezingen pept de saaie campagne eindelijk wat op, maar eigenlijk is het verkiezingsfraude. Dat zegt Wierd Duk in de nieuwe podcast. Verder: er moet een burgerinitiatief komen om Groningers te steunen na de zoveelste aardbeving en vijftig jaar geleden werden Groningers in Zoutkamp ook al hard getroffen. Abonneer je ook op de podcast via iTunes, Spotify of je eigen podcast-app.